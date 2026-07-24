Borse europee si riprendono e chiudono in denaro, a Milano guidano i bancari

(Teleborsa) - Si chiude in territorio decisamente positivo la seduta finanziaria di Piazza Affari
, in linea con i listini azionari europei. Nel frattempo, a Wall Street è poco sopra la parità l'S&P-500
. A Milano la seduta è stata trainata dal comparto bancario con Bper
, Intesa Sanpaolo
, Mediobanca
e MPS
. Bene anche Unicredit
con cui Commerzbank è disponibile
ad avviare i colloqui costruttivi.
Le Borse del Vecchio Continente sono state sostenute dal ritracciamento dei prezzi del petrolio
, con il Brent che al momento cede oltre il 4% a 96 dollari al barile, che ha allentato i timori di una nuova ondata inflazionistica. I mercati sembrano inoltre assorbire meglio le preoccupazioni legate ai nuovi dazi commerciali
. Nel frattempo, prosegue la stagione delle trimestrali
, mentre l’attenzione degli investitori resta concentrata anche sulla nuova escalation in Medio Oriente
.
Guardando all'Italia, il FMI
ha avvertito che la crescita del Pil
del nostro Paese sia quest'anno che il prossimo dovrebbe attestarsi sullo 0,5%
.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07%. Seduta in lieve rialzo per l'oro
, che avanza a 4.072,9 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 88,06 dollari per barile, in forte calo del 4,48%.
Torna a scendere lo spread
, attestandosi a +82 punti base, con un calo di 2 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,00%. Tra le principali Borse europee Francoforte
avanza dell'1,36%, si muove in territorio positivo Londra
, mostrando un incremento dello 0,91%, e denaro su Parigi
, che registra un rialzo dello 0,88%.
Segno più in chiusura per il listino italiano, con il FTSE MIB
in aumento dello 0,95%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
guadagna lo 0,91% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 54.402 punti.
Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,45%); con analoga direzione, in rialzo il FTSE Italia Star
(+0,97%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per BPER Banca
, che vanta un progresso del 2,75%.
Buona performance per Intesa Sanpaolo
, che cresce del 2,50%.
Sostenuta Mediobanca
, con un discreto guadagno del 2,17%.
Buoni spunti su Banca MPS
, che mostra un ampio vantaggio del 2,14%.
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Poste Italiane
, che ha terminato le contrattazioni a -3,65%.
Soffre Telecom Italia
, che evidenzia una perdita del 2,67%.
Preda dei venditori STMicroelectronics
, con un decremento del 2,41%.
Si concentrano le vendite su Buzzi
, che soffre un calo dell'1,50%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Reply
(+6,05%), Comer Industries
(+5,06%), D'Amico
(+3,77%) e Credem
(+2,99%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su WIIT
, che ha chiuso a -4,88%.
In apnea Technoprobe
, che arretra del 4,19%.
Vendite su Revo Insurance
, che registra un ribasso del 3,28%.
Seduta negativa per Alerion Clean Power
, che mostra una perdita dell'1,89%.