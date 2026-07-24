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Borse europee si riprendono e chiudono in denaro, a Milano guidano i bancari

Commento, Finanza, Spread
Borse europee si riprendono e chiudono in denaro, a Milano guidano i bancari
(Teleborsa) - Si chiude in territorio decisamente positivo la seduta finanziaria di Piazza Affari, in linea con i listini azionari europei. Nel frattempo, a Wall Street è poco sopra la parità l'S&P-500. A Milano la seduta è stata trainata dal comparto bancario con Bper, Intesa Sanpaolo, Mediobanca e MPS. Bene anche Unicredit con cui Commerzbank è disponibile ad avviare i colloqui costruttivi.

Le Borse del Vecchio Continente sono state sostenute dal ritracciamento dei prezzi del petrolio, con il Brent che al momento cede oltre il 4% a 96 dollari al barile, che ha allentato i timori di una nuova ondata inflazionistica. I mercati sembrano inoltre assorbire meglio le preoccupazioni legate ai nuovi dazi commerciali. Nel frattempo, prosegue la stagione delle trimestrali, mentre l’attenzione degli investitori resta concentrata anche sulla nuova escalation in Medio Oriente.

Guardando all'Italia, il FMI ha avvertito che la crescita del Pil del nostro Paese sia quest'anno che il prossimo dovrebbe attestarsi sullo 0,5%.

L'Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07%. Seduta in lieve rialzo per l'oro, che avanza a 4.072,9 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 88,06 dollari per barile, in forte calo del 4,48%.

Torna a scendere lo spread, attestandosi a +82 punti base, con un calo di 2 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,00%.

Tra le principali Borse europee Francoforte avanza dell'1,36%, si muove in territorio positivo Londra, mostrando un incremento dello 0,91%, e denaro su Parigi, che registra un rialzo dello 0,88%.

Segno più in chiusura per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dello 0,95%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share guadagna lo 0,91% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 54.402 punti.

Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,45%); con analoga direzione, in rialzo il FTSE Italia Star (+0,97%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per BPER Banca, che vanta un progresso del 2,75%.

Buona performance per Intesa Sanpaolo, che cresce del 2,50%.

Sostenuta Mediobanca, con un discreto guadagno del 2,17%.

Buoni spunti su Banca MPS, che mostra un ampio vantaggio del 2,14%.

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Poste Italiane, che ha terminato le contrattazioni a -3,65%.

Soffre Telecom Italia, che evidenzia una perdita del 2,67%.

Preda dei venditori STMicroelectronics, con un decremento del 2,41%.

Si concentrano le vendite su Buzzi, che soffre un calo dell'1,50%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Reply (+6,05%), Comer Industries (+5,06%), D'Amico (+3,77%) e Credem (+2,99%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su WIIT, che ha chiuso a -4,88%.

In apnea Technoprobe, che arretra del 4,19%.

Vendite su Revo Insurance, che registra un ribasso del 3,28%.

Seduta negativa per Alerion Clean Power, che mostra una perdita dell'1,89%.
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