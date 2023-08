Aiuti di Stato, UE approva un regime da 150 milioni per imprese siciliane

(Teleborsa) - Laha approvato unnel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina. Questo regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato, adottato dalla Commissione il 9 marzo 2023 per sostenere misure nei settori fondamentali ai fini dell'accelerazione della transizione verde e della riduzione della dipendenza dai combustibili.Nel quadro del regime, denominato "", gli aiuti assumeranno la forma di sovvenzioni dirette. La misura sarà accessibile alle imprese attive in Sicilia in tutti i settori pur con qualche eccezione, quali l'agricoltura primaria, la pesca e il settore bancario. L'obiettivo del regime è quello di indennizzare i beneficiari ammissibili per una parte dell'aumento dei costi del gas e dell'energia elettrica verificatosi nel 2022, rispetto al 2021, e aiutarli a superare le difficoltà finanziare legate all'attuale crisi.La Commissione ha constatato che il regime italiano rispetta le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi e transizione: in particolare, gli aiuti; e saranno erogati entro il 31 dicembre 2023.