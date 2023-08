Germania, piano investimenti green da 58 miliardi di euro per 2024

(Teleborsa) - Ilha deciso di stanziare, un valore che supererà di circa 21,6 miliardi di euro l'obiettivo di spesa per il 2023. Lo strumento usato è il cosiddetto Fondo per il clima e la trasformazione (Klima- und Transformationsfonds, KTF)."Poniamo le basi affinché dalla decarbonizzazione e dalla digitalizzazione nascano opportunità future - ha commentato il- Progettiamo la trasformazione per essere aperti alla tecnologia. Non lasciamo sole persone e aziende. In qualità di ministro delle finanze, per me è importante evitare oneri eccessivi. Promuoviamo in modo mirato la conversione alle nuove tecnologie e impediamo che si verifichino rotture strutturali economiche".Le- si legge in una nota - sono la ristrutturazione degli edifici ad alta efficienza energetica, la decarbonizzazione dell'industria e l'espansione delle energie rinnovabili, l'elettromobilità e l'infrastruttura di ricarica. Inoltre, in futuro il KTF finanzierà anche lo sviluppo di un'economia dell'idrogeno nella sua dimensione internazionale. Con l'acquisizione del finanziamento dei semiconduttori, il KTF si rafforza infine come strumento di trasformazione.Il focus dei finanziamenti è il(ristrutturazione e nuova costruzione) con circa 18,9 miliardi di euro. L'ulteriore sviluppo dell'elettromobilità, compreso l'ampliamento dell'infrastruttura di ricarica, sarà finanziato con circa 4,7 miliardi di euro. Inoltre, nel 2024 sono previsti 4 miliardi di euro per investimenti in infrastrutture ferroviarie 4 miliardi di euro per promuovere la produzione di semiconduttori e circa 3,8 miliardi di euro in totale per lo sviluppo dell'industria dell'idrogeno. Inoltre, lo sgravio per le imprese particolarmente energivore è stimato in circa 2,6 miliardi di euro.