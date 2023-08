CAREL, Mediobanca conferma target price e Neutral

Mediobanca

CAREL Industries

(Teleborsa) -ha confermato ilper azione) e la) sul titolo, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella produzione di componenti per raggiungere alta efficienza energetica nei mercati del condizionamento dell'aria e della refrigerazione, dopo la diffusione dei risultati del primo semestre del 2023 Sulla scia delle prospettive del secondo semestre 2023, gli analisti scrivono che il focus della conference call sono state le principali tendenze per categoria di prodotto: le tendenze positive indovrebbero continuare nel 2H; lepotrebbero rallentare temporaneamente il loro ritmo di crescita nei prossimi trimestri, principalmente a causa dell'incertezza normativa, dei continui cambiamenti nei sistemi di incentivazione in tutta Europa e dei persistenti colli di bottiglia da parte degli installatori; laè prevista in graduale ripresa nei prossimi trimestri.Dopo i risultati del primo semestre del 2023, Mediobanca(+0,2% in media). "Le prospettive dell'azienda per il secondo semestre 2023 sembrano in linea con la nostra traiettoria di vendite che punta a una crescita organica delle vendite low-teens (+ 12%) nel 2H - si legge nella ricerca - Le nostre stime non includono il contributo di Kiona e gli effetti dell'aumento di capitale".