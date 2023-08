Ralph Lauren conferma guidance dopo trimestrale sopra le attese

Ralph Lauren

(Teleborsa) -, società statunitense attiva nel settore dell'abbigliamento, che chiuso il(terminato i 1° luglio 2023) conin leggero aumento a 1,5 miliardi di dollari (+1% a valuta costante). La valuta estera ha avuto un impatto negativo sulla crescita dei ricavi di circa 80 punti base. L'è stato di 1miliardo di dollari e il margine lordo è stato del 69%. Il margine lordo rettificato è stato del 68,8%, 80 punti base sopra l'anno precedente (+130 punti base a valuta costante).L'è stato di 132 milioni di dollari, o 1,96 dollari per azione., l'utile netto è stato di 158 milioni di dollari, o 2,34 dollari per azione, rispetto ai 135 milioni di dollari, o 1,88 dollari, del primo trimestre dell'anno fiscale 2023.Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 2,13 dollari su ricavi per 1,48 miliardi di dollari."La nostra solida performance del primo trimestreinsieme ai nostri motori di crescita diversificati, e stiamo riaffermando le nostre prospettive per l'intero anno", ha affermato Patrice Louvet, presidente e CEO.Per l', la societàche i ricavi aumenteranno a un tasso " low-single digit" rispetto allo scorso anno su base valutaria costante e che il margine operativo si espanderà di circa 30-50 punti base a valuta costante, guidato dall'espansione del margine lordo.