Terna, soluzione interna per nuovo CFO: nominato Francesco Beccali

(Teleborsa) -, gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica quotato su Euronext Milan, ha reso noto che, a far data dal 1° settembre 2023,, attualmente Responsabile Finanza del Gruppo, assumerà il ruolo di. La nomina segue l'accordo per l'uscita dell'attuale CFO Agostino Scornajenchi.Il CdA ha quindi attribuito a Beccali la carica disocietari, sempre con decorrenza dal 1° settembre 2023.Nato a Roma nel 1973 e laureato in Economia e Commercio, Beccali ha unacon il ruolo di Responsabile Finanza. In precedenza, ha lavorato in, in BNL e in Cofiri, dove ha ricoperto incarichi di responsabilità crescenti. In Terna è stato anche consigliere di amministrazione di CGES (Crnogorski Elektroprenosni System), la società che gestisce la rete di trasmissione elettrica del Montenegro.