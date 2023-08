UK, FCA a fund manager: non guardare solo a redditività per giustificare commissioni

(Teleborsa) - Ipongono- ovvero i prezzi abituali praticati in un mercato libero -, piuttosto che condurre una valutazione utilizzando l'intera gamma di considerazioni sulla valutazione del valore. Lo afferma la Financial Conduct Authority (FCA), l'equivalente britannico della Consob, pubblicando una revisione dei processi utilizzati dai gestori di fondi autorizzati per le valutazioni del valore dei fondi che gestiscono.Nel 2017, la FCA ha pubblicato il suo Asset Management Market Study, che ha trovato prove di una debole pressione sul lato della domanda sui prezzi dei fondi, con conseguenti risultati non competitivi per gli investitori in fondi autorizzati. Da allora, la FCA ha lavorato a stretto contatto con l'industria per, per promuovere un miglior rapporto qualità-prezzo per gli investitori.I risultati odierni mostrano che molte società hanno ora integrato completamente le considerazioni sulla valutazione del valore nei loro processi di sviluppo dei prodotti e di governance dei fondi. "Questa maggiore attenzione ha anche portato apari a milioni di sterline - si legge nel rapporto - Tuttavia, rimangono valori anomali, in cui è necessario agire"."I board dei fondi autorizzati e i dirigenti senior hanno la responsabilità di garantire che le valutazioni del valore siano eseguite correttamente e che eventuali problemi riscontrati vengano risolti rapidamente - ha commentato Camille Blackburn, Director of Wholesale Buy-Side presso la FCA - È fondamentale che le aziende si assicurino diLa revisione segue l'introduzione il mese scorso del, che richiede alle società finanziarie di garantire che agiscano nel migliore interesse dei clienti retail su una serie di questioni.