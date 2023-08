Walt Disney, titolo in rialzo dopo la trimestrale

Walt Disney

(Teleborsa) - Si muove in moderato al rialzo il titolo di, che scambia con una variazione percentuale dell'1,02% dopo aver annunciato una trimestrale in chiaroscuro "I nostri risultati di questo trimestre riflettono ciò che abbiamo realizzato attraverso la trasformazione senza precedenti che stiamo intraprendendo in Disney per ristrutturare l'azienda, migliorare l'efficienza e riportare la creatività al centro della nostra attività" - ha affermato il- che ha aggiunto: "Negli otto mesi dal mio ritorno, questi importanti cambiamenti stanno creando un approccio più conveniente, coordinato e semplificato alle nostre operazioni che ci ha messo sulla buona strada per superare il nostro obiettivo iniziale di 5,5 miliardi di dollari di risparmio, oltre a migliorare l'utile operativo di Direct-to-Consumer di circa 1 miliardo di dollari in soli tre trimestri".L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Le tendenza di medio periodo disi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 90,14 USD. Supporto stimato a 87,42. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 92,86.