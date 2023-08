Walt Disney, trimestrale in chiaroscuro. Migliora lo streaming

Walt Disney

(Teleborsa) -ha registrato undi 22,33 miliardi di dollari nel2023 (terminato il 1° luglio), in aumento del 4% rispetto a un anno fa, ma al di sotto delle attese degli analisti per 22,5 miliardi di dollari. Ilè stato negativo per 460 milioni di dollari, contro un dato positivo per 1,409 milioni di dollari un anno fa. L'è stato di 1,03 dollari in alo del 6% rispetto allo stesso periodo di un anno fa ma superiore alle proiezioni di Wall Street di 95 centesimi per azione.La società ha registrato 2,65 miliardi di dollari innel trimestre, riflettendo il costo della rimozione di alcuni contenuti dai suoi servizi di streaming, la risoluzione degli accordi di licenza e 210 milioni di dollari in indennità di licenziamento ai lavoratori licenziati."I nostri risultati di questo trimestre riflettono ciò che abbiamo realizzato attraverso lain Disney per ristrutturare l'azienda, migliorare l'efficienza e riportare la creatività al centro della nostra attività", ha affermato il"Negli otto mesi dal mio ritorno, questi importanti cambiamenti stanno creando un approccio più conveniente, coordinato e semplificato alle nostre operazioni che ci ha messo, oltre a migliorare l'utile operativo di Direct-to-Consumer di circa 1 miliardo di dollari in soli tre trimestri", ha aggiunto.I ricaviper il trimestre sono aumentati del 9% a 5,5 miliardi di dollari e la perdita operativa è scesa a 0,5 miliardi di dollari da una perdita di 1,1 miliardi di dollari. La diminuzione della perdita operativa è dovuta a una minore perdita per Disney+, un maggiore reddito operativo per Hulu e una minore perdita per ESPN+.