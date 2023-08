Archer Aviation si avvicina a operatività. Nuovo supporto da Stellantis

Archer Aviation

(Teleborsa) -, società statunitense attiva nel settore dei velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL), ha fatto unache rafforzano il suoIn particolare, Archer ha ottenuto unda colossi come, nonché da altre istituzioni finanziarie, tra cui ARK Invest, aumentando il finanziamento totale dell'azienda a oltre 1,1 miliardi di dollari fino ad oggi. Inoltre, ha ricevuto l'approvazione della FAA per iniziare a far volare il suo aereo Midnight eVTOL e ha raggiunto unper avviare una collaborazione di volo autonoma e. Infine, ha annunciato di essere sulla buona strada per completare quella che ritiene sarà la prima consegna di velivoli eVTOL a un cliente come parte dei suoi contratti recentemente annunciati con il Dipartimento della Difesa (DoD).Scendendo nei dettagli dell'equity investment, la società ha spiegato che è stato guidato da Stellantis, partner strategico a lungo termine di Archer. Il round di investimento include un'nell'ambito dell'accordo di finanziamento strategico stipulato nel gennaio 2023, con 55 milioni di dollari rimanenti disponibili nell'ambito di tale struttura. "L', dalla sua lungimiranza nel fornire l'esperienza di produzione e il capitale necessari per accelerare gli obiettivi di business di Archer, alla visione strategica e al costante supporto del CEO Carlos Tavares e del Chief Engineering and Technology Officer Ned Curic", viene sottolineato."Nell'ultimo trimestre, abbiamo visto il governo degli Stati Uniti impegnarsi fermamente affinché l'America aprisse la strada alla commercializzazione degli aerei eVTOL, la FAA ha convalidato la tempistica per l'inizio delle operazioni degli aerei eVTOL negli Stati Uniti nel 2025 e i leader nella mobilità industria, Stellantis, United Airlines e Boeing, si sono unite per investire nel futuro di Archer - ha affermato il CEO Adam Goldstein - Il".