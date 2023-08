Telesat cambia fornitore per satelliti e risparmia 2 miliardi di dollari

Telesat

(Teleborsa) -, società canadese di comunicazioni satellitari, ha annunciato che la, precisando anche che il programma Telesat Lightspeed è ora interamente finanziato attraverso la fornitura di servizi globali, tenendo conto del contributo azionario della società, di alcuni finanziamenti dei fornitori e degli impegni di finanziamento aggregati da parte dei partner del governo federale e provinciale canadese.Il colosso del settore spaziale ha sottolineato che i satelliti all'avanguardia costruiti da MDA "sono anche molto convenienti", con un conseguenterispetto alla precedente stima. "Questo notevole risparmio facilita il finanziamento del programma e migliora in modo significativo quelli che erano già interessanti rendimenti finanziari previsti", viene evidenziato., Telesat aveva scelto- joint venture tra(67%) e(33%) - per costruire la flotta di satelliti Lightspeed. L'incarico, secondo quanto riporta CNBC, aveva unper costruire il network, inclusi circa 3 miliardi di dollari per i satelliti, più i costi per il lancio di razzi, la costruzione di infrastrutture di terra e lo sviluppo di piattaforme software per gestire il network.