Borse europee in moderato rialzo al giro di boa

(Teleborsa) -, che prosegue in rialzo, ampliando la performance accennata in avvio. A sostenere il mercato sono gli, in recupero dopo gli altri e bassi della scorsa settimana, amplificati daalla vigilia di Ferragosto.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,095. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.914,2 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,68%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,82% a quota +162 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,21%.composta, che cresce di un modesto +0,53%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,27%, e performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,27%.Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,65%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,62%, portandosi a 30.476 punti.Guadagni frazionali per il(+0,4%); come pure, in moderato rialzo il(+0,47%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,96%),(+2,99%),(+2,50%) e(+2,15%).Vendite su, che prosegue le contrattazioni a -1,35%.Segue, che scambia con un -0,83%.Tra i(+2,43%),(+2,41%),(+2,01%) e(+1,74%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,13%.Tentenna, che cede lo 0,76%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,74%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,62%.