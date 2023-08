Caro vita, a settembre nuova stangata: +1.600 euro a famiglia

(Teleborsa) - Al ritorno dallegli italiani si ritroveranno ad affrontare unain media pari a. È quanto emerge da uno studio condotto dasulle spese che attendono le famiglie a partire dal prossimo settembre fino a fine anno che ha preso in esame 5: alimentari, scuola, mutui, benzina e ristorazione. Una situazione che si somma allo scenario tutt'altro che roseo delineato dall'che ha calcolato che al 31 dicembre 2022 l’importo medio dell’per nucleo famigliare presente in Italia è salito a 22.710 euro.La prima voce che interesserà gli italiani di rientro dalle ferie estive è quella legata all’, con frigoriferi e dispense che dovranno essere riforniti. Oggi inel loro insieme costano il 10,7% in più rispetto allo scorso anno, un trend che se dovesse confermarsi anche nei prossimi mesi porterebbe la spesa per cibi e bevande di una famiglia tipo a salire nel periodo settembre-dicembre di ben +205 euro rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A settembre riapriranno poi le, e già si preannuncia un salasso sulla spesa legata al materiale scolastico: i prodotti di cartoleria registrano un incremento medio del 9,2% su base annua, a causa dei rincari delle materie prime e dei maggiori costi di produzione.Più caro anche spostarsi in: considerati i prezzi medi mensili deiforniti dal Mase, nel periodo settembre-dicembre 2022 il prezzo della benzina si è attestato a una media di 1,679 euro al litro, mentre oggi un litro di verde costa in media 1,938 euro al litro. Se i listini alla pompa dovessero mantenersi ai livelli attuali, la spesa per i, ipotizzando due pieni al mese a famiglia, salirebbe nell’ultimo quadrimestre per un totale di 103 euro a nucleo rispetto a quanto speso negli stessi 4 mesi del 2022. Si apre poi il fronte dei: ipotizzando un ritocco dei tassi dello 0,25% in tutte e tre le riunioni Bce, la spesa per le rate mensili del periodo settembre-dicembre risulterebbe più cara complessivamente di circa +1.170 euro rispetto al 2022. Accanto a tali voci, altri settori stanno rialzando la testa e rischiano di aggravare la spesa degli italiani: è il caso delle, con lesui mezzi di trasporto che nell’ultimo mese sono aumentate del +3,3% su base annua, o delle spese bancarie che salgono del 6,4% su anno.Sebbene il numero delle denunce alle forze dell’ordine per il reato disia da tempo in calo, non è da escludere che l’incremento dei debiti dellespinga più di qualcuno a rivolgersi agliche, da sempre, sono più “disponibili” di chiunque altro ad aiutare chi si trova a corto di liquidità, soprattutto nei momenti economicamente più difficili. Sebbene losia in aumento a causa dell’inflazione, dell’incremento del costo dei mutui e dell’impennata delleche hanno segnato negativamente gran parte dell’anno scorso, la situazione è critica, ma ancora sotto controllo secondo lo studio che segnala che è probabile che l’incremento dei debiti sia in parte riconducibile alla forteavvenuta nel biennio 2021-2022. Le aree provinciali più esposte economicamente, infatti, sono anche quelle che presentano i livelli di reddito più elevati.