Ferragosto, SIB Balneari: bene stranieri su spiagge, ma niente sold out

(Teleborsa) - Sulle spiagge italiane "delle presenze nei fine settimana e una sua riduzione durante il periodo feriale". Lo dichiara, presidente del Sindacato Italiano Balneari aderente a Confcommercio.È di tutta evidenza che l'inflazione e l'aumento dei tassi di interesse stanno erodendo sia i risparmi degli italiani che, di conseguenza, la loro capacità di spesa. Altro fattore importante da prendere in considerazione è che, dopo il periodo pandemico, molti nostri connazionali hanno ripreso a viaggiare all'estero", osserva ancora Capacchione, che riassume la situazione: "un'estate 2023 al di sotto delle aspettative ancorché positiva".Non si può investire e crescere in una condizione di incertezza sul futuro. L'augurio di questo Ferragosto è che sia l'ultimo in queste condizioni. I balneari e il Paese hanno bisogno che si superi, finalmente, questa situazione di incertezza amministrativa sulla durata delle concessioni che paralizza gli investimenti", conclude il numero uno dell'associazione dei balneari di Confcommercio