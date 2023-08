Russia, banca centrale convoca riunione straordinaria dopo crollo del rublo

Laterrà una2023, per, con il comunicato stampa sulla decisione del board che sarà pubblicato alle 10:30 ora di Mosca. Lo si legge in una nota della stessa Bank of Russia, che ha deciso quindi di riunirsi un mese prima del previsto dopo che il rublo si è fortemente indebolito.Nella giornata odierna, un consigliere economico del presidente Vladimir Putin ha affermando che "la principale fonte dell'indebolimento del rublo e dell'accelerazione dell'inflazione è una politica monetaria accomodante".La banca, il cui, aveva in programma di tenere la sua prossima riunione sui tassi il. Nell'ultimo meeting, il 15 luglio, il tasso è stato portato all'8,5% dal 7,5% precedente, dopo che era stato tenuto a questo livello per 6 meeting, ovvero dalla riunione del 16 settembre 2022 in cui c'era stato un taglio.La valuta russa scambia a(+1,21%) e a(+0,65%) alle 16.55 ore italiane, avendodi giornata dopo l'annuncio della riunione di emergenza della banca centrale. Il rublo era sceso fino a 102,38 sul dollaro e 111,804 sull'euro.