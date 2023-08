US Steel rifiuta offerta di Cleveland-Cliffs da 7,3 miliardi di dollari

United States Steel Corporation

(Teleborsa) -(US Steel), importante produttore di acciaio statunitense, ha comunicato di aver invitato, operante nello stesse settore, aprecedentemente annunciato, ovvero la valutazione di alternative strategiche per la società dopo aver ricevutoche andavano dall'acquisizione di alcuni asset produttivi all'intera società.US Steel ha anche reso noto di averper acquisire tutte le azioni in circolazione di US Steel. La società ha detto di non essere stata "in grado di valutare adeguatamente la proposta perché Cleveland-Cliffs ha rifiutato di intraprendere il processo necessario e consueto" a meno che US Steel non accettasse in anticipo i termini economici della proposta.L'rispetto al prezzo di chiusura di venerdì. Cleveland-Cliffs ha reso pubblica la sua offerta dopo che US Steel ha rifiutato l'offerta in quanto "irragionevole". "Cliffs si sente in dovere di rendere pubblicamente nota la sua offerta a beneficio diretto di tutti gli azionisti di US Steel e anche di far sapere che Cliffs è pronta a impegnarsi immediatamente in questa offerta", ha dichiarato in una nota.