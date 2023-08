Coinbase ottiene approvazione per offrire futures su crypto negli USA

Coinbase

(Teleborsa) -, uno dei più noti exchange di criptovalute statunitensi, ha ottenuto l'ai clienti retail statunitensi, ottenendo un'importante vittoria normativa mentre la società continua la propria causa con la Securities and Exchange Commission (SEC).In particolare, Coinbase Financial Markets ha ottenuto l'approvazione normativa dalla(NFA), un'organizzazione di autoregolamentazione designata dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC), per gestire un(FCM) e offrire ai clienti statunitensi idonei l'accesso ai crypto futures dalle proprie piattaforme."Riteniamo che questo sia unper poter offrire prodotti crypto regolamentati ai clienti statunitensi - si legge in una nota - Laddove le normative sono chiare e sensate, collaboreremo con le autorità di regolamentazione per ricevere le autorizzazioni necessarie per offrire prodotti in linea con il nostro scopo di utilizzare le criptovalute per aggiornare il sistema finanziario e promuovere la libertà e le opportunità economiche".Coinbase offrirà ora direttamente ildi criptovalute, su una soluzione di trading integrata per i clienti verificati.