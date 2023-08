TJX Companies rivede al rialzo stime utile anno dopo boom vendite 2° trimestre

TJX Companies

(Teleborsa) -, holding quotata al Nyse a capo dellaa marchio TJ Maxx,per l'anno in corso, grazie ad un secondo trimestre migliore del previsto. Un secondo trimestre che ha visto accelerare le vendite grazie agli sconti praticati dalla catena di discount, in una fase in cui i consumatori, colpiti dagli effetti dell'inflazione, sono andati in cerca di occasioni a buon mercato.Lenette sono così schizzate arispetto al pari periodo dlel,'anno precedente, mentre le vendite complessive a parità di perimetro sono aumentate del 6%., in aumento del 23% rispetto agli 0,69 USD dell'anno prima.TJX Companies ha quindidiluito rettificato per l'anno in corso, contro una stima precedente di 3,39-3,48 USD. Le stime di consensus segnalavano un EPS di 3,58 dollari.