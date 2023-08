BAE Systems acquisisce Ball Aerospace per 5,55 miliardi di dollari

BAE Systems

(Teleborsa) -, società inglese del settore aerospaziale e della difesa, ha stipulato un accordo definitivo di acquisto di azioni perdaper circa, soggetti ai consueti aggiustamenti di chiusura. La transazione proposta avrà un vantaggio fiscale nettodi circa 750 milioni di dollari, che rende il corrispettivo economico sottostante per l'attività di circa 4,8 miliardi di dollari."La proposta di acquisizione di Ball Aerospace ècon capacità significative al nostro core business che sta ottenendo ottimi risultati ed è ben posizionato per una crescita sostenuta - ha commentatodi BAE Systems - È raro che un'azienda di questa qualità, scala e capacità complementari, con forti prospettive di crescita e che si adatta perfettamente alla nostra strategia, diventi disponibile"., mentre continuiamo a concentrarci su aree di difesa ad alta priorità e spesa di intelligence, rafforzando il nostro portafoglio multi-domain di livello mondiale e migliorando il nostro value compounding model di crescita della top line, espansione dei margini e elevata generazione di cassa", ha aggiunto.Viene previsto che il business acquisito raggiunga une abbia un forte potenziale di crescita con un CAGR dei ricavi previsto di circa il 10% nei prossimi cinque anni, con una crescita continua successivamente. I margini EBIT dovrebbero essere intorno al 12% dopo le sinergie post costo nel medio termine.Il prezzo di acquisizione netto di circa 4,8 miliardi di dollari rappresenta un, al netto del vantaggio fiscale e al netto delle sinergie di costo run-rate. BAE Systems prevede che l'acquisizione genererà un aumento degli utili nel primo anno completo, comprese le sinergie dei costi correnti, un aumento del flusso di cassa nel primo anno, escluse le sinergie, e prevede che raggiunga un ritorno sul capitale investito superiore al costo del capitale entro cinque anni dal completamento.