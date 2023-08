Da incognita bonus bollette ad assicurazioni: autunno fa rima con stangata?

(Teleborsa) - Ultimi scampoli d'estate per milioni di italiani che però al rientro potrebbero trovare più di. L'autunno infatti inizia decisamente in salita: a ottobre, ad esempio, qualora il Governo non riuscisse ad individuare le risorse, potrebbero non essere prorogato gli aiuti contro il caro-energia. Ma non è la sola insidia, all'elenco si aggiungonoProva la stima di certo non incoraggiante arrivata da Assoutenti che ha preso in esame 5 voci di spesa, calcolando ina famiglia il maggior esborso per gli italiani. Anche se una speranza potrebbe arrivare dal "trimestre anti inflazione" con il piano del Governo per calmierare i prezzi. Tra poco poi riapriranno le scuole, e già si preannunciaa causa dei rincari delle materie prime e dei maggiori costi di produzioneFinisce qui? Ovviamente no.Aiped, l'associazione Italiana Periti Estimatori Danni, segnala aumenti dei costi per le"Ipotizzando un ritocco dei tassi dello 0,25% nelle prossime riunioni della Bce, la spesa per le rate mensili del periodo settembre-dicembre risulterebbe più cara complessivamente di circa +1.170 euro rispetto al 2022", calcola Assoutenti.Cattive notizie anche dalla voce r. Unaa partire dal primo ottobre e fino al 31 dicembre – dovrebbe partire all'iniziativa del governo contro ilil cosiddetto trimestre antiinflazione sul cosiddetto carrello della spesa, sui prodotti di più largo e generale consumo, compresi i prodotti per l'infanzia.