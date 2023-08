TPG sigla partnership con KKR per acquisire maggioranza di A-Gas

KKR

(Teleborsa) -, società britannica attiva nella fornitura e gestione del ciclo di vita dei gas refrigeranti, ha annunciato che i suoi proprietari, incluso l'azionista di maggioranza, hanno stipulato un, il braccio d'investimento dedicato al clima della società di private equity statunitense. KKR rimarrà un significativo azionista di minoranza.La transazione dovrebbe essere completata entro la fine del 2023, soggetta alle consuete condizioni di chiusura, comprese alcune approvazioni normative. INegli ultimi tre decenni, A-Gas ha esteso la sua leadership di mercato a nuovi mercati verticali e hadurante il periodo di investimento di KKR, entrando in nuovi mercati in tutta Europa, come Germania, Paesi Bassi e Italia. Significativa anche l'accelerazione nel Nord America, con una scala maggiore negli USA, l'ingresso in Canada con un nuovo impianto, nonché espansione in Asia attraverso l'acquisizione di una società giapponese.Dall'acquisizione di KKR, avvenuta tramite il KKR European Fund IV nel 2017, A-Gas ha registrato unadei ricavi del 14% e dell'EBITDA del 18%.