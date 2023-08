Fitch: inflazione vischiosa aumenta rischio di picco più elevato per tassi UK

(Teleborsa) - Lasuggerisce che, aumentando la probabilità che la Banca d'Inghilterra (BoE) aumenti i tassi a settembre. Lo afferma Fitch Ratings in un nuovo rapporto, prevedendo che l'inflazione complessiva, che sta diminuendo grazie al calo dell'inflazione energetica e alimentare, scenderà solo a circa il 5% entro la fine del 2023.Secondo l'agenzia di rating, è probabile che l'inflazione dell'energia e dei generi alimentari diminuisca ulteriormente a causa degli effetti di base e i dati delle indagini suggeriscono che anche l'inflazione dei beni di base diminuirà. Tuttavia, l'è aumentata a luglio, al 7,4%, e il maggior contributo è rimasto "servizi ricreativi e alla persona", che comprende servizi ad alta intensità di manodopera come ristoranti, parrucchieri e ospitalità."Anche se ci sono alcuni primi segnali che il mercato del lavoro si sta raffreddando, l'accelerazione della crescita dei salari del settore privato significa che l'", ha affermato Jessica Hinds, Director presso Fitch.Fitch hadel Regno Unito all'1,2% e vede un rischio crescente che il Regno Unito vivrà un periodo di stagflazione, con bassa crescita e aumento della disoccupazione in coincidenza con un'inflazione elevata.