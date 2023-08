Gas in ribasso ad Amsterdam: stoccaggi UE hanno superato target del 90%

(Teleborsa) - Dopo un inizio di giornata positivo,, la principale piazza di quotazione dei, il benchmark di riferimento europeo. Il contratto di settembre al momento segna un, con una differenza di oltre 1 euro rispetto alla chiusura di ieri. La performance a 1 anni fa segnareQuotazioni ancora basse per il, ma soggette ad impennate invernali. Tutto dipenderà daIntanto, dalla piattaforma di monitoraggio europea AGSI emerge che che alla data del 16 agosto gli, livello ritenuto adeguato e "sicuro" dalla Commissione europea. Un target raggiunto "", ha commentato la Presidente UEsu X (Twitter), aggiungendo"Insieme,. - ha sottolineato ancora la Presidente UE - E continuiamo a lavorare in parallelo super il futuro".ha raggiunto il target del 90% prija della UE con un livello che si attesta ora. Un livello che, assieme alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento - ha sottolineato il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica- consentirà all'Italia di"Quest'anno, le riserve di gas hanno superato già in questi giorni il 90% delle capacità di riempimento dei nostri stoccaggi.rispetto al 2022", ha detto il ministro in una intervista a Il Messaggero.