Usa, stoccaggi gas ultima settimana -14 BCF

(Teleborsa) - Calano più delle attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA
. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 14 novembre 2025 sono risultati in diminuzione di 14 BCF
(billion cubic feet).
Il dato si rivela superiore al consensus
(-12 BCF). La settimana precedente si era registrato un aumento di 45 BCF.
Le scorte totali si sono dunque portate a 3.946 miliardi di piedi cubici, risultando in calo dello 0,6% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 3.969) e in crescita del 3,8% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 3.800 BCF.