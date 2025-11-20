Usa, stoccaggi gas ultima settimana -14 BCF

(Teleborsa) -. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 14 novembre 2025 sono risultati in(billion cubic feet).Il dato si rivela(-12 BCF). La settimana precedente si era registrato un aumento di 45 BCF.Le scorte totali si sono dunque portate a 3.946 miliardi di piedi cubici, risultando in calo dello 0,6% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 3.969) e in crescita del 3,8% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 3.800 BCF.