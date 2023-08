EBA aggiorna dati per identificare banche a rilevanza sistemica globale

(Teleborsa) - L'(EBA) hae i dati sottostanti per i 32 maggiori istituti dell'UE la cui misura dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria supera i 200 miliardi di euro.Questi dati di fine 2022a identificare un sottoinsieme di banche come istituzioni di importanza sistemica globale (), a seguito della decisione finale del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) e del Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB).Un campione stabile di 27 enti mostra che l'importo aggregato per leè aumentato dello 0,7% a 21 135 miliardi di euro alla fine del 2022. I derivati over-the-counter e l'attività di pagamento sono aumentati rispettivamente del 12% e del 10,9%, raggiungendo entrambi il valore più alto dal 2013.Leintra-sistema finanziario e le liabilities intergiurisdizionali sono aumentate del 5,9% e del 5,2%, che per quest'ultimo indicatore significa raggiungere il valore più alto dal 2013. Gli asset level, l'underwriting activity e il risparmio amministrato sono stati gli unici indicatori che hanno mostrato un trend decrescente dal 2021 a fine 2022, rispettivamente del 34,2%, 20% e 12,6%.