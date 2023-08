Nordson positiva nonostante trimestre e guidance

Nordson

(Teleborsa) - Modesto recupero per, che passa di mano in progresso dell'1,21%, dopo aver perso terreno in scia alla trimestrale e alla delusione per la guidance.Il produttore di apparecchiature per la fornitura di adesivi ha registrato un fatturato di 648,7 milioni di dollari, inferiore ai 664,9 milioni di dollari previsti dagli analisti. Per l'intero anno, Nordson stima utili per azione compresi tra 8,90 e 9,05 dollari, inferiore alla precedente guidance 8,90-9,30 dollari, nonché alla stima indicata dagli analisti di 9,06 dollari per azione.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 228,5 USD. Prima resistenza a 236,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 223,4.