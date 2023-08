Pfizer, FDA approva vaccino RSV materno per proteggere neonati

Pfizer

(Teleborsa) -, colosso statunitense della farmaceutica, ha reso noto che la Food and Drug Administration. L'approvazione consente di somministrare il vaccino alle donne dalla 32a alla 36a settimana di gravidanza per prevenire le infezioni del tratto respiratorio inferiore e le malattie gravi nei neonati fino all'età di sei mesi, ha detto l'azienda."L'approvazione di ABRYSVO come prima e unica immunizzazione materna per aiutare a proteggere i neonati dall'RSV immediatamente alla nascita fino a sei mesi segna unae per la salute pubblica", ha affermato, Senior Vice President and Chief Scientific Officer, Vaccine Research and Development presso Pfizer.