Trasporti, Air Moldova prolunga sospensione voli fino al 14 settembre

(Teleborsa) - La compagnia di bandiera moldavaha annunciato di avere ulteriormente esteso, fino al 14 settembre, la sospensione di tutti i suoi voli nell'ambito di un processo di ristrutturazione per problemi finanziari. Lo riferisce l'agenzia Moldpres citando un comunicato della compagnia. I passeggeri che hanno comprato biglietti per viaggiare in questo periodo saranno rimborsati, si sottolinea nella nota.Air Moldova ha sospeso tutti i suoi voli dall'inizio di maggio per quello che ha definito un, ma ha smentito voci su una possibile bancarotta. Ilha tuttavia affermato che la compagnia potrebbe non riprendere più ad operare sull'aeroporto internazionale di Chisinau.