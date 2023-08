Bath & Body Works in rialzo nonostante la trimestrale

Bath & Body Works

(Teleborsa) - Rialzo marcato per, che tratta in utile del 2,60% sui valori precedenti.Il rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo ha chiuso il secondo trimestre conin calo del 3,6% a 1,559 miliardi di dollari ed unpari a 99 milioni di dollari (120 milioni di dollari nel secondo trimestre 2022). L'utile operativo è calato a 188 milioni da 242 milioni.Per l'intero esercizio Bath & Body Works stima ricavi netti in calo tra l'1,5% ed il 3,5% rispetto ai 7,56 miliardi del 2022 mentre l'utile per azione è visto tra 2,85 e 3,15 dollari (3,40 dollari nel 2022).La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 34,17 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 36,71. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 32,5.