Emergenza medici, il no al ministro Schillaci e le conseguenze sul sistema sanitario

(Teleborsa) - Dopo il no del ministroalla richiesta del ministro della Sanità,, di più fondi – il ministro aveva chiesto di inserire 4 miliardi in più nel fondo sanitario – torna in primo piano il problema delnegli ospedali. In molti reparti e servizi territoriali infatti mancano infatti medici e infermieri sempre più spesso sostituiti dai cosiddetti– professionisti che lavorano a chiamata all’interno degli ospedali pubblici ma attraverso– con un aumento dei costi sostenuti dalla stessa sanità. Lo stesso ministro Schillaci ha più volte sottolineato la necessità di dare compensi migliori ai professionisti per evitare la fuga dal settore pubblico della sanità.Piùper lasi tradurrebbero anche in compensi migliori per i professionisti. Stipendi o comunque progressioni di carriera più frequenti ridurrebbero inoltre le uscite verso l’estero di giovani neo laureati ma anche di figure più esperte, così come gli spostamenti nelle strutture private, così come lo stesso fenomeno dei gettonisti che spostandosi da una struttura all’altra, tengono ancora in piedi i pronto soccorso in molte Regioni."A questo punto il ministro Giorgetti scelga quali pronto soccorso e ospedali chiudere. Perché così non ce la facciamo più. Non stiamo chiedendo soldi per noi, ma risorse per la sanità", ha dichiarato all'Adnkronos Salute, presidente(Società Italiana della medicina di emergenza-urgenza), lanciando un appello al ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti dopo le sue parole sulla prossima manovra che potrebbe essere "complicata".Uno studio delladi maggio aveva anche evidenziato la scarsità di medici di. Secondo l'analisi fornita da Gimbe, "ritenendo accettabile un rapporto di 1 ogni 1.250 assistiti", al primo gennaio 2022 si stima una carenza died entro il 2025 se ne perderanno oltre 3.400. Un altro dato fornito dalla Fondazione riguarda i medici di famiglia, dei quali il 42,1% supera il tetto massimo dei 1.500 pazienti, riducendo così la qualità dell'assistenza.Lo stesso presidente della Fondazione Gimbe,, ha commentato su X la notizia del no del Mef alle richieste del ministro Schillaci: per la sanità pubblica "il ministro Schillaci chiede ulteriori 4 miliardi. Il ministro Giorgetti dichiara che lasarà molto complicata e non si potrà fare tutto. E' evidente che il diritto alla tutela della salute non è più una priorità politica".