Luna, grande attesa per la missione dell'India

(Teleborsa) -, nel giorno in cuisul nostro satellite, a pochi giorni dalcon la missione Luna-25, terminata con la disintegrazione della navicella. Unache si affermerebbe così quale nuova potenza spaziale nell'ambito dei cospicuiLa navicelladell'agenzia spaziale indiana (ISRO)- atterraggionprevisto per le ore 18:04 locali (14:34 italiane), dopo che la missione, nel 2019, è arrivata, dispiegando con successo un orbiter e vedendo poi precipitare il lander.La missione non è facile, perch il ghiaccio presente al polo Sud lunare rappresenta un, ma l'esplorazione di quell'area consentirebbe di averesulla presenza di acqua e quindi su eventuali riserve di carburante, ossigeno ed acqua potabile.