Ucraina, Putin: "Obiettivo fermare guerra di sterminio intrapresa dall'Occidente"

(Teleborsa) - L'intervento russo in Ucraina è stato motivato dal desiderio di "fermare la guerra di sterminio intrapresa dall'Occidente». Lo ha detto ilintervenendo in videoconferenza al. "La Russia ha deciso di sostenere la gente che sta combattendo per la sua cultura, le sue tradizioni, la sua lingua e il suo futuro – ha detto Putin, riferendosi alle popolazioni del Donbass –. Le nostre azioni in Ucraina hanno una sola ragione: mettere fine alla guerra scatenata dall'Occidente e i suoi satelliti in Ucraina contro il popolo del Donbass"."Siamo contro ogni egemonia e la propaganda di alcuni Paesi su una loro esclusività e la loro nuova politica basata su questo postulato, una politica – ha affermato Putin – di continuazione del colonialismo e del neocolonialismo".In occasione delilin un articolo pubblicato sul sito web aif.ru, ha affermato che "l'Ucraina potrebbe scomparire come Stato in seguito al conflitto in corso". "È già chiaro come andrà a finire: Kiev – afferma– subirà una vergognosa sconfitta, proprio come gli aggressori georgiani. Lo Stato ucraino, che è stato creato artificialmente sulle rovine dell'Unione Sovietica, scomparirà probabilmente dalla mappa politica del mondo".L'ex presidente russo ha ventilato l'ipotesi che la Russia potrebbe decidere un giorno di annettere le Repubbliche separatiste dell'Abkhazia e dell'Ossezia del Sud, in Georgia, se da Tbilisi dovessero venire minacce alla sicurezza di Mosca. Un'ipotesi che ricorda l'annessione lo scorso anno delle regioni ucraine di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson. "Il potenziale ingresso nella Nato della Georgia torna ad essere discusso e la russofobia è in aumento nel Paese" ha lamentato Medvedev.La Russia riconosce attualmentecome Stati indipendenti insieme con pochi altri Paesi tra cui Venezuela e Nicaragua. "Non abbiamo bisogno di una ripetizione della storia del 2008, noi vogliamo ancora – ha affermato– sederci al tavolo negoziale per risolvere i problemi, nello spirito della Carta delle Nazioni Unite. Ma non esiteremo ad agire se le nostre preoccupazioni si materializzeranno. L'idea di unirsi alla Russia è ancora popolare in Abkhazia e in Ossezia del Sud, e alla fine potrebbe essere realizzata se ci fossero ragioni solide per farlo".