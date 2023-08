IPO, borsa Istanbul più attrattiva di Londra e Milano nel 2023

(Teleborsa) -quest'anno si è classificatanell'attrarre nuove quotazioni. E' quanto emerge da un articolo del Financial Times, che cita i dati Dealogic, secondo cui lepresentate alla borsa turca, per un valore complessivo diQuesto valore colloca, davanti ai mercati azionari molto più grandi dell'Europa occidentale e della Corea del Sud. Le IPO di Londra hanno raccolto solo 967 milioni di dollari, mentre quelle di Francoforte hanno raccolto 1,1 miliardi di dollari.Questo dimostra che la borsa turcapiù blasonate? Il quotidiano britannico spiega che l'andamento più brillante delle nuove quotazioni è da attribuire anche al. Secondo la Turkish Capital Markets Association, ilnell'azionario turco è più chedall'inizio del 2019, mentreazionario complessivo da parte dei singoli investitori è"Il successo della Turchia, insieme a quello di altre economie emergenti- sottolinea FT - evidenzia come alcune delle principali borse occidentali non riescano ad attrarre importanti accordi azionari. La Turchiadal fatto che glilocali stanno diventando una parte sempre più influente del mercato"."Mentre ia causa delle preoccupazioni per ledel presidente Recep Tayyip Erdogan - spiega il quotidiano - i trader al dettaglio si sono rivolti alle azioni nella speranza di ottenere grandi rendimenti per compensare gli effetti di una crisi inflazionistica di lunga durata e del crollo della lira turca".