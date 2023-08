Cinema, la lista dei manager e talent più influenti

(Teleborsa) - A pochi giorni dall'inizio della, le riviste Box Office guidata da Paolo Sinopoli e Best Movie di Giorgio Viaro, come da tradizione, hanno stilato laitaliano. Restano esclusi dalla classifica la TV, le piattaforme in streaming e le altre forme di rappresentazione, tipo quella teatrale.Nelsul podio, presente al Festival di Venezia con il film di apertura Comandante di Edoardo De Angelis e con Adagio, il nuovo film di Stefano Sollima, dopo aver appena terminato le riprese di Napoli-New York di Gabriele Salvatores.Al secondo posto il trio, miglior incasso dell'anno con Il grande giorno, grazie al ritrovato sodalizio conMassimo Venier che ha sancito il ritorno alle origini ed al cuore degli spettatori. Terzo posto per, tornato sul setper raccontare nuovamente Napoli e le sue mitologie, pubbliche e private.Seguono, reduci dal buon esito de La stranezza, mentre preparano il nuovo film di Natale. Chiudono la classifica a pari merito la coppia, dopo lo straordinario risultato di Le otto montagne.Per la, al primo posto il ministro della cultura, per aver manifestato grande attenzione al maxi schermo e, coadiuvato dalla senatrice e sottosegretario di Stato Lucia Borgonzoni, per il lancio della campagna di comunicazione da n 20 milioni di euro Cinema Revolution e per l'iniziativa dei biglietti a 3,5 euro per i film italiani ed europei in uscita in estate. Secondo posto a, amministratore delegato di Rai Cinema, che ha stanziato 240 milioni a favore del cinema italiano nel triennio 2020-2022. Sul podio anche, amministratore delegato di Vision Distribution, che si conferma tra i maggiori player di riferimento del cinema italiano.Quarto posto per, vicepresidente e amministratore delegato di Medusa Film, e quinto per, General Manager Italy & Iberia di Warner Bros. Discovery, in quanto manager dell'unica major ha ha puntato e valorizzareto il cinema italiano.