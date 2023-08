Heineken cede le attività in Russia a cifra simbolica di 1 euro

Heineken

(Teleborsa) -, colosso olandese della birra, ha completato la, per la, registrando tuttavia una perdita di 300 milioni di euro. Arnest possiede un'importante attività di confezionamento di lattine ed è il più grande produttore russo di cosmetici, articoli per la casa e imballaggi metallici per il settore dei beni di consumo.Tutte le attività rimanenti di Heineken nel paese, tra cuiin Russia, verranno trasferite ai nuovi proprietari. Arnest si è assunto la responsabilità deiHeineken in Russia, fornendo garanzie occupazionali per i prossimi tre anni. Oltre al marchio Heineken che è stato rimosso dalla Russia nel 2022, la produzione di Amstel verrà gradualmente eliminata entro 6 mesi.A seguito dell'uscita dalla Russia, Heineken prevede perdite eccezionali totali non monetarie pari a 300 milioni di euro, comprese le perdite cumulative sui cambi relative alla Russia attualmente registrate nel patrimonio netto. Ciò include l'impegno di Arnest a rimborsare ratealmente lo storico debito infragruppo dell'attività russa di circa 100 milioni di euro dovuto a Heineken. La transazione avrà une le prospettive della società olandese per l'intero anno 2023 rimangono invariate."Abbiamo completato la nostra uscita dalla Russia - ha commentato il- I recenti sviluppi dimostrano le sfide significative affrontate dalle grandi aziende manifatturiere nell'uscita dalla Russia. Anche se, questa transazione garantisce il sostentamento dei nostri dipendenti e ci consente di uscire dal paese in modo responsabile".