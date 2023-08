BCE, Holzmann: rialzo tassi a settembre senza grosse sorprese da inflazione

(Teleborsa) -, governatore della banca centrale austriaca e quindi anche membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), crede che Francoforte non abbia sconfitto l'inflazione e"Non abbiamo ancora le idee chiare per quanto riguarda l'inflazione", ha detto in un'intervista a Bloomberg, aggiungendo che osserverà tutte le informazioni in arrivo per valutare i rischi per i prezzi. "dei tassi senza fare una pausa", ha evideziato.Secondo il banchiere centrale, "è meglio raggiungere un picco più velocemente, il che significa anche che alla fine potremo iniziare a scendere prima. È più".Holzmann aggiunto che la BCE continua a essere "un po' indietro" nella lotta all'inflazione. Alla domanda se ciò significhi che gli aumenti dei tassi potrebbero continuare oltre settembre, ha detto: "".