Goldman Sachs, multa da 5,5 milioni di dollari per risolvere accuse CFTC

Goldman Sachs

(Teleborsa) - La(CFTC) degli Stati Uniti ha affermato cheha commesso violazioni pere per aver violato un ordine precedente. Ha quindi imposto alla banca d'affari di pagare una sanzione pecuniaria civile die di cessare e desistere da ulteriori violazioni delle disposizioni in materia di tenuta dei registri."Come dimostra questo caso, la CFTCdi registrazione e ci saranno conseguenze per la violazione degli ordini della CFTC, incluso un aumento delle sanzioni - ha affermato il Director of Enforcement, Ian McGinley - Ci impegniamo a ritenere responsabili gli swap dealer quando non rispettano i loro obblighi normativi e non rispettano gli obblighi imposti da precedenti ordini della CFTC".