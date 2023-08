Toyota, stabilimenti in Giappone paralizzati da guasto informativo

(Teleborsa) -poichè unha causato la. Un problema che potrebbe ripercuotersi sulle consegne e sui volumi di produzione."Dodici fabbriche, che coprono 25 linee di produzione, non sono in grado di ordinare pezzi a causa di un guasto del sistema", ha detto un portavoce del gruppo giapponese,che si tratti di unToyota in un primo momento aveva sospeso l'attività di assemblaggio di 12 impianti, per poi aggiungere anche i restanti due, ma il portavocequale sarà. Gli impianti giapponesi, secondo Reuters, rappresentano circa un terzo della produzione globale della casa automobilistica.dopo i problemi causati dallae la sua produzione era in costante aumento (+29% nel primo semestre dell'anno). Ora il blocco sta causando: la Toyota Industries, che produce motori, ha detto di aver sospeso parzialmente le operazioni in due impianti di produzione.