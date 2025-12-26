Milano 23-dic
Vendite dettaglio Giappone (YoY) in novembre

Vendite dettaglio Giappone (YoY) in novembre
Giappone, Vendite dettaglio in novembre su base annuale (YoY) +1%, in calo rispetto al precedente +1,7% (la previsione era +0,9%).

(Foto: Jason Goh / Pixabay)
