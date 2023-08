Valsoia amplia la gamma prodotti con il Burger vegetale gusto pollo

Valsoia

(Teleborsa) -annuncia una espansione del suo portfolio di prodotti con il Burger vegetale al gusto pollo, in vendita nella grande distribuzione organizzata e sul canale horeca.La ricetta del Burger vegetale gusto pollo, con ingredienti di alta qualità, è stata studiata per soddisfare le richieste dei Consumatori attenti alla qualità degli alimenti 4ed alla propria salute."Il Burger Vegetale gusto pollo rappresenta per Valsoia un ulteriore upgrade nel mercato delle alternative alimentari alle pietanze. È il primo burger vegetale gusto pollo ad essere introdotto nel banco refrigerato", spiegaAD e DG di Valsoia, agigungendo "dopo il lancio del Super Ovoveg, il primo uovo vegetale liquido in Italia, continuiamo il nostro percorso di innovazione, ampliando la nostra offerta per coprire sempre maggiori momenti di consumo durante la giornata".