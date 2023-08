Auto, perché la Cina si sta affermando come leader mondiale dei veicoli elettrici

(Teleborsa) - In pochi anni lasi è affermata come leader globale nel settore dei veicoli elettrici. Non solo ha prodotto il 35% delle auto elettriche esportate a livello globale nel 2022, ma ilha anche rappresentato il 62% delle vendite globali di veicoli elettrici nel 2022. Con i veicoli elettrici che rappresenteranno circa il 30% di tutte le vendite di auto nuove nel primo semestre del 2023, la Cina ha raggiunto in anticipo il suo obiettivo dei veicoli elettrici per il 2025 e sta guidando il mondo in termini di penetrazione dei veicoli elettrici.Tuttavia, a differenza del processo di adozione dell'auto in Cina 30 anni fa, dominato dai marchi esteri, lestanno rubando la scena. Le vendite di veicoli elettrici in Cina sono cresciute di 10 volte negli ultimi cinque anni e tra i marchi di veicoli elettrici più venduti in Cina, tra le case automobilistiche occidentali, soloè riuscita ad arrivare ai primi posti. Inoltre, il divario in termini ditra i marchi nazionali e quelli internazionali si sta ampliando e le case automobilistiche locali stanno conquistando sempre più quote di mercato nel tempo.L'è stata un punto vincente per i nuovi veicoli elettrici degli OEM cinesi. Ildi alto livello è diventato una dotazione standard e non più un servizio aggiuntivo. Inoltre le telecamere interattive e multischermo interconnesse stanno diventando accessori comuni per i nuovi modelli. Con la proliferazione della(Internet of Things) e il miglioramento della gestione del, anche il V2X (Vehicle-to-Everything), che consente il coordinamento e lo scambio di dati tra i veicoli e gli altri veicoli/pedoni/infrastrutture/reti, sta diventando sempre più comune.Gli OEM di veicoli elettrici hanno proposto soluzioni proprie per far fronte alla domanda dei consumatori. Tra i fattori che frenano il passaggio ad un'auto elettrica, quello dell'è tra i più citati dagli automobilisti. A causa della relativa scarsità diad alta tensione, la comodità di ricarica per i veicoli elettrici è ancora lontana da quella del rifornimento di carburante per i motori a combustione interna (ICE). Mentre Tesla sta preparando le basi per i, altre case automobilistiche come la cinese Nio stanno sperimentando altre misure per rendere più agevole l'esperienza di ricarica, come la diffusione dicompletamente automatiche che impiegano circa tre minuti per cambiare una batteria completamente carica.Un altro metodo per risolvere l'annosa ansia da autonomia è quello di utilizzare la, che è completamente alimentata da un motore elettrico ma è dotata di unper ricaricare la batteria quando è esaurita. Non solo è in grado di utilizzare gli impianti di carburante in caso di necessità, ma la batteria dell'EREV è anche più piccola e più stabile in condizioni climatiche estreme. Entrambe le case automobilistiche cinesi,, si stanno concentrando sempre più sui veicoli con tecnologia EREV.Grazie alla loro superiore accessibilità e varietà, i veicoli elettrici di produzione cinese si sono rivelati perfetti per l'adozione da parte di unnei mercati emergenti. Con l'aumento dei volumi di vendita, iprobabilmente amplieranno ulteriormente il vantaggio in termini di. Nel frattempo, grazie alla maturità delladei veicoli elettrici e agli sforzi di premiumisation nel mercato interno, anche ildegli interni e l'affidabilità dei veicoli elettrici made-in-China sono saliti ai vertici, rendendo i mercati sviluppati la prossima frontiera per l'esportazione dei veicoli elettrici cinesi.