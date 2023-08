Brembo, recesso per cambio sede esercitato da 1,33% capitale

Brembo

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella produzione di sistemi frenanti, ha comunicato che ilè stato validamente esercitato per complessive 4.436.622 azioni, rappresentative dell'. L'operazione riguarda la delibera di trasferimento della sede legale della società in Olanda. Considerando che il prezzo unitario del recesso è di 13,096 euro, il controvalore si attesta a 58,1 milioni di euro.A partire2023 (estremi inclusi), gli azionisti della società potrannoad essi spettanti in misura proporzionale al numero di azioni di cui siano titolari alla chiusura della giornata contabile del 5 settembre 2023 (record date).A ciascuna azione posseduta è attribuito un diritto di opzione, valido per l'acquisto di azioni oggetto di recesso nel rapporto di 1 azione oggetto di recesso ogni 72 diritti di opzione. L'Nuova Fourb Srl ha assunto l'impegno ad acquistare azioni oggetto di recesso