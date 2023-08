IEG, TP ICAP Midcap alza target price e conferma Buy

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato a(da 3,4 euro) ilsu(IEG), società quotata su Euronext Milan e leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionali, confermando lasul titolo a "". La revisione del giudizio è arrivata dopo che la società ha comunicato risultati sopra le attese nel primo semestre 2023 e migliorato la guidance per l'intero esercizio.Durante la call con gli analisti, il management ha infatti fornito unasui ricavi per l'esercizio corrente pari a 197-205 milioni di euro, ben al di sopra delle stime presentate nel Piano strategico 2022-2027 (pubblicato lo scorso anno), che prevedeva 182 milioni di euro nel 2023."Con una buona visibilità a breve/medio termine, un mercato in forte ripresa e un, abbiamo quindi alzato le nostre stime suiper il 2023 a 201 milioni di euro (rispetto ai 179 milioni di euro precedenti), per il 2024 a 209 milioni di euro (vs ai 194 milioni di euro precedenti) e 2025 a 219 milioni di euro (vs 202 milioni di euro precedenti), in modo da posizionarci nella fascia alta del range indicato nel Piano Strategico 2022-2027 del gruppo", afferma TP ICAP Midcap.Per riflettere un livello di attività più normalizzato e un mix di prodotti ottimizzato, gli analisti hanno anche aggiornato le stime delper lo stesso periodo, al 22% dal 21,7% precedente.