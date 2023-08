Rinviati lavori al tunnel del Monte Bianco dopo incontro Salvini-Beaune

(Teleborsa) -, in attesa sia ripristinata la piena operatività delle linee viarie e ferroviarie al Frejus e dall'Italia verso la Maurienne. La decisione di proriare i lavori di manutenzione del tunnel, già programmati, è stata presa"Il vicepremier e ministroha avuto un nuovo momento disulla situazione al Frejus. - spiega una nota del MIT - I ministri hanno condiviso l'opportunità di evitare, almeno in questa fase, la chiusura del Traforo del Monte Bianco i cui lavori sono programmati dal 4 settembre al 18 dicembre".inoltre "ha ribadito al collega: proprio oggi Salvini ha portato i saluti al nuovo consiglio di amministrazione di Telt che ha dato il via libera alla firma del contratto per la realizzazione del tunnel di base del Moncenisio in Italia. Si tratta di un appalto del valore di 1 miliardo di euro".La decisione è stata accolta con undai comuni coinvolti. "Ha prevalso il buonsenso - il commento, presidente di, l’Unione dei comuni montani -, sul ruolo dei territori montani, in tutte le Alpi, per tutti i valichi e i tunnel. Sabato lo ribadiremo nel pomeriggio a Moncenisio, luogo simbolo. Perché le Alpi devono essere aperte. Le Alpi devono essere cerniera e non barriera dell'Europa più unita anche grazie ai transiti", aveva dichiarato oggi, Presidente di, commentando la situazione venutasi a creare ai valichi alpini. "Le imprese di logistica, quelle del trasporto stradale e ferroviario, ed i terminal intermodali stanno soffrendo perdite gravi; senza contare l'enorme danno che il Made in Italy e in generale i flussi commerciali internazionali stanno subendo"."Per il nostro Paese - aveva ricordato - è, stradale e ferroviario. Si tratta di sistemi complessi, strategici e delicati".