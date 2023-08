Visibilia Editore, perdita netta 1° semestre in calo a 0,2 milioni

Visibilia Editore

(Teleborsa) -, società quotata sull’Euronext Growth Milan, ha annunciato ichiuso al 30 giugno 2023, che evidenziano un, con una variazione positiva di 9.539 euro rispetto al 30 giugno 2022., ma presenta una variazione positiva di 307.462 rispetto al 30 giugno 2022. Il risultato operativo è negativo per 130.157 euro, dopo aver contabilizzato accantonamenti per rischi per 65.793 euro.di euro, ma mostra una una variazione positiva di 446.450 rispetto al 30 giugno 2022.La, con una variazione positiva di 9.053 euro rispetto al 30 giugno 2022. Iammontano a, ma la Società fa presente che si è avvalsa delle normative in vigore che le hanno consentito di dilazionare i pagamenti verso l’erario e che tutte le sanzioni e gli interessi sono stati stanziati nell’apposito fondo.ammontano ae sono oggetto di rateizzazione in 12/24 mensilità con gli enti di riferimento., con una variazione positiva di euro 468.254 rispetto al dato al 30 giugno 2022.Quanto all'evoluzione della gestione, Visibilia prevede un "percorso di crescita ragionevole e in linea con il trend di sviluppo del mercato". "Il “Piano stand alone" prevede per il 2023 una diminuzione del fatturato rispetto al 2022 e un 2024 in linea con il 2023, seguito da una crescita nel 2025", mentre dal lato dei costi si prevede che "saranno sicuramente inferiori a quelli del 2022".In relazione alla prematura scomparsa del Presidente e Ad, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla. Non essendo stato individuato un soggetto da nominare in sostituzione di Ruffino, il Consiglio di Amministrazione ha rinviato ad una futura riunione dell’organo amministrativo le opportune delibere.Il Consiglio di Amministrazione, esaminate lesull’evoluzione della partecipazione al capitale detenuta dai soci SIF Italia e Luca Giuseppe Reale Ruffino,da parte dei predetti soci, momento in cui la partecipazione da questi complessivamente detenuta risultava pari al 31,15% del capitale sociale della Società, ed ha assicurato che "monitorerà con attenzione i prossimi sviluppi", "in attesa delle delucidazioni del caso in merito alla possibile violazione delle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni emesse dalla Società".