Wall Street positiva con focus sui dati macro

(Teleborsa) -, con gli investitori che hanno digeritosu salari e prodotto interno lordo: questi suggeriscono che la Federal Reserve potrebbe presto porre fine al rialzo dei tassi. In particolare, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 34.890 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.515 punti. Guadagni frazionali per il(+0,56%); come pure, in moderato rialzo l'(+0,39%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i(+0,83%),(+0,51%) e(+0,44%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,42%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,92%),(+1,45%),(+1,02%) e(+0,82%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,06%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,68%.Tentenna, che cede lo 0,51%.Tra i(+7,01%),(+5,28%),(+2,95%) e(+2,82%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,57%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,54%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,24%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,97%.Tra i datisui mercati statunitensi:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 23,7K unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 235K unità; preced. 230K unità)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,5%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)15:45: PMI Chicago (atteso 44 punti; preced. 42,8 punti)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,5%; preced. 3,5%)14:30: Variazione occupati (atteso 170K unità; preced. 187K unità).