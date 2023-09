Borse asiatiche fra alti e bassi. Positiva la borsa di Tokyo

Nikkei 225

(Teleborsa) -, frenate dall'attesa per i dati sul, che usciranno nel pomeriggio. Un supporto arriva però dai dati del, che torna in espansione e sopra le attese.Lieve aumento per la Borsa di, che mostra sulun rialzo dello 0,28%, mentre il Topix archia un guadagno più robusto dello 0,79%. In frazionale progresso(+0,29%).Positive le borse cinesi, con Shanghai in vantaggio dello 0,31% eche arriva allo 0,33%.tiene sulla parità. Chiusa per festività la borsa diGuadagni moderati per(+0,33%); in frazionale calo(-0,3%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,05%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,14%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,08%.Il rendimento dell'scambia 0,63%, mentre il rendimento per ilè pari 2,6%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:02:30: PMI manifatturiero (atteso 49,7 punti; preced. 49,6 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 49,3 punti; preced. 49,2 punti)01:30: Spese reali famiglie, mensile (preced. 0,9%)02:45: PMI servizi Caixin (preced. 54,1 punti).