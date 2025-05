Borse asiatiche miste, debole la Cina con conti deludenti PDD Holdings

PDD Holdings

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, che non agganciano il rally di Wall Street, con gli investitori che hanno accolto con favore il rinvio da parte del presidente Donald Trump dei dazi commerciali elevati contro l'Europa.Deboli le azioni cinesi, con il sentiment colpito dalla(che controlla anche la piattaforma di e-commerce Temu), che ha contribuito ad alimentare le preoccupazioni per una deflazione prolungata e la debolezza della spesa al consumo nel paese.In, la banca centrale hadi riferimento di 25 punti base al 3,25%.continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,12% sul, mentre, al contrario, in lieve calo, che continua la giornata sotto la parità. PiattaIn ribasso(-0,75%); sale(+1,29%). In lieve ribasso(-0,21%); sulla parità(-0,03%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile 0%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,01%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'tratta 1,53%, mentre il rendimento delè pari 1,7%.