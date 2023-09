Robinhood acquista la quota di Bankman-Fried dal governo USA

Robinhood Markets

(Teleborsa) -, azienda statunitense che offre servizi finanziari online, ha stipulato uncon lo United States Marshal Service (USMS), in nome e per conto degli Stati Uniti, in base al quale la società ha accettato di acquistare 55.273.469 azioni ordinarie di Classe A.Le azioni di Robinhood erano state originariamente acquisite da, holding controllata da. Le azioni sono state sequestrate e successivamente trasferite sotto la custodia del governo degli Stati Uniti dopo che FTX ed Emergent hanno presentato istanza di protezione dalla bancarotta lo scorso anno.Robinhood ha acquistato le sue azioni per un, ovvero circa 10,96 dollari per azione.