Eni positiva in Borsa dopo incontro Declazi con Al-Sisi

ENI

FTSE MIB

società del Cane a sei zampe

ENI

(Teleborsa) - Scambia in frazionale rialzo, che stamattina mette a segno un rialzo di circa mezzo punto in Borsa. Il Ceo Claudio Descalzi lo scorso weekend ha incontrato il presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi, con l'intento di rafforzare la partnership di lunga durata tra Egitto ed Eni e far avanzare ulteriormente la "fruttuosa cooperazione" nei settori della ricerca, esplorazione, sviluppo e produzione. Descalzi ha assicurato che Eni ed i suoi partner faranno nuovi investimenti in Egitto nei prossimi quattro anni per un valore di 7,7 miliardi di dollari.Il confronto del titolo ENI con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dellarispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 14,64 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 14,56. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 14,72.